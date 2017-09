Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom, que na quarta-feira se reúne com a nova presidente executiva da empresa, espera que "uma nova personalidade" traga mudança, mas continua a equacionar queixas em tribunal caso nenhum problema se resolva.

"Naturalmente, [vamos] com uma esperança de que, sendo uma nova personalidade que vai gerir os destinos e a gestão da PT, alguma coisa mude relativamente àquilo que tem acontecido, principalmente depois de termos conhecimento do relatório da Autoridade para as Condições de Trabalho, que coloca em causa a forma como a empresa tem sido gerida", disse à agência Lusa o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom (STPT), Jorge Félix.

Em ações inspetivas realizadas na PT/Meo entre janeiro e julho deste ano, a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) detetou várias infrações, tendo recolhido "evidências da existência de situações de assédio" aos trabalhadores, entre outras violações laborais.