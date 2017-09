Actualidade

O catálogo da exposição "Carrilho da Graça: Lisboa" e a obra de André Tavares "Uma Anatomia do Livro de Arquitetura" foram hoje distinguidos com duas menções honrosas pelo Comité Internacional de Críticos de Arquitetura (CICA).

"Carrilho da Graça: Lisboa", das curadoras Marta Sequeira e Susana Rato, que acompanhou a exposição inaugurada em 2015 na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, recebeu uma menção honrosa do Prémio Internacional Julius Posener, dedicado a catálogos de arquitetura, de acordo com o comunicado do CICA hoje divulgado.

A edição inglesa da obra de investigação de André Tavares "A Anatomia do Livro de Arquitetura" ("The Anatomy of the Architectural Book"), editada pelo Centro Canadiano de Arquitetura, com as publicações Lars Müller, de Zurique, foi também recomendada pelo júri do CICA, no âmbito do Prémio Internacional Bruno Zevi do livro de arquitetura.