Actualidade

O croata Lonac, a dupla espanhola PichiAvo ou o português Bordalo II são alguns dos artistas que participam na primeira edição de Paredes com História - Arte Pública, evento de arte urbana que quer deixar Leiria com novas cores e a refletir.

O arranque é no sábado, com a inauguração de duas exposições, mas ao longo de um mês há também conferências e seis paredes da cidade que vão ganhar o estatuto de obra de arte, com intervenções pensadas e produzidas ao vivo.

"Além de Leiria ficar mais bonita, espero que nos deixe mais inquietos", afirma à agência Lusa Catarina Dias, da associação Riscas Vadias, que organiza o evento com Ricardo Romero, numa parceria com a Câmara de Leiria.