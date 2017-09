Actualidade

O fabricante dinamarquês de brinquedos Lego vai despedir 1400 empregados, 8% da sua equipa, no âmbito de uma reorganização da empresa depois de perdas na faturação e nos lucros no primeiro semestre do ano.

Em comunicado, a empresa afirmou que, nos últimos cinco anos, construiu uma organização mais complexa para suportar o crescimento global de dois dígitos e que precisa agora de simplificar a sua estrutura para manter a tendência.

"Significa que construiremos uma organização mais pequena e mais simples do que a que temos hoje, o que simplificará o nosso modelo de negócio e permitirá chegar a mais crianças", segundo o presidente do conselho de administração, Jørgen Vig Knudstorp.