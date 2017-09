Actualidade

A polícia brasileira anunciou hoje a abertura de um inquérito por corrupção à atribuição da organização dos Jogos Olímpicos de 2016 à cidade do Rio, com a possível compra de votos no Comité Olímpico Internacional (COI).

Segundo a TV Globo, a polícia fez buscas hoje de manhã na residência de Carlos Nuzman, presidente do Comité Olímpico brasileiro, no bairro carioca do Leblon.

Responsáveis da polícia judiciária brasileira, acompanhados de elementos das judiciárias francesa e norte-americana, dirigiram as buscas, à procura de provas de "compra de votos no âmbito da escolha, pelo Comité Olímpico Internacional, da cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2016", segundo um comunicado da polícia.