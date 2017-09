Actualidade

Um grupo brasileiro vai construir uma fábrica em Vendas Novas, no Alentejo, para produzir derivados do coco, como óleo, manteiga ou vinagre, destinados ao mercado europeu, num investimento de 8,6 milhões de euros, com apoios comunitários.

O projeto, hoje apresentado, é da empresa Labcoco, sediada em Vendas Novas, no distrito de Évora, mas com capitais brasileiros, do Grupo Cohibra, e a unidade fabril vai dedicar-se à transformação, comercialização, investigação e desenvolvimento de novas aplicações de coco para fins alimentares.

O diretor executivo da Labcoco, Raúl Correia, explicou à agência Lusa que o Grupo Cohibra tem "40 anos de experiência" na produção destes derivados do coco e que a fábrica no Parque Industrial de Vendas Novas (PIVN) vai ser "a primeira fora do Brasil".