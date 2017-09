Actualidade

A produção de seguros registou até final de junho um aumento de 0,6% face ao período homólogo de 2016, para 5,1 mil milhões de euros, segundo dados hoje divulgados pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

De acordo com a ASF, para este acréscimo ligeiro contribuiu o aumento de 8,3% verificado na produção dos ramos não vida.

No primeiro semestre de 2017, a produção dos ramos não vida ultrapassou 2,069 mil milhões de euros, cerca de mais 158 milhões que em igual período do ano anterior, destacando-se o crescimento de 14,8% da modalidade acidentes de trabalho, cujo peso relativo na produção era de 16,4% no final do período.