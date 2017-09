Actualidade

O Presidente da República condecorou hoje a equipa que salvou o bebé nascido de uma mãe em morte cerebral, agradecendo a dedicação dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que é independente do estatuto profissional, "por muito importante que seja".

"As pessoas não estão aqui - por muito importante que seja o estatuto profissional, e é - por causa do estatuto profissional. As pessoas não estão aqui por causa do conceito social, não estão aqui por causa da publicidade daquilo que fazem", defendeu o chefe de Estado, num discurso de defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de elogio dos seus profissionais.

Numa cerimónia em que esteve presente o ministro da Saúde, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou a unidade de cuidados intensivos neurocríticos do Hospital de São José, em Lisboa, que salvou há mais de um ano um bebé que se desenvolveu no corpo de uma mãe que estava em morte cerebral, e a essa condecoração quis imprimir um "alerta" para o egoísmo de quem agradece apenas o seu caso particular.