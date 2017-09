Actualidade

O líder da bancada da Fretilin, Aniceto Guterres, foi hoje eleito, pela margem mínima de um voto - 33 contra 32 - para a presidência do Parlamento Nacional timorense, após o debate que marcou o arranque da 4.ª legislatura.

A votação concluiu uma jornada extensa de debate durante a qual se chegou a ponderar adiar a votação para terça-feira, com dúvidas sobre se o candidato da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) teria suficiente apoio para ser eleito.

Recorde-se que a Fretilin - que tem 23 dos 65 deputados do Parlamento Nacional - assinou no sábado um entendimento com o Partido Democrático (PD) - sete lugares - e com o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) - cinco lugares - para o próximo Governo.