Actualidade

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa no início da sessão, após um fim de semana prolongado nos Estados Unidos e num cenário de tensão com a Coreia do Norte.

Às 14:52 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,42% para 21.894,19 pontos e o tecnológico Nasdaq perdia 0,33% para 6.413,79 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,28% e estava em 2.469,55 pontos.