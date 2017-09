'Vistos Gold'

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) rejeitou hoje que as Autorizações de Residência para Investimento (ARI) estejam bloqueadas, mas admitiu que na zona de Lisboa o tempo máximo de espera é de três meses.

O presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), Luís Lima, disse hoje à agência Lusa, que os processos dos 'Vistos Gold' "estão bloqueados" e que não é possível fazer marcações junto do SEF até novembro.

Na resposta à Lusa, o SEF rejeitou a ideia de que as aquelas autorizações estejam bloqueadas, mas admitiu que "os agendamentos para atendimento no SEF de investidores e familiares no âmbito de primeiro pedido de ARI e renovação, na área de Lisboa, que é a área de maior pressão, o tempo máximo de espera para atendimento é de cerca de três meses".