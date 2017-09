Actualidade

O Festival Internacional de Cinema Queer Lisboa vai apresentar uma retrospetiva da artista taiwanesa Shu Lea Cheang, que irá mostrar uma instalação no Museu do Chiado e dar uma 'masterclass', anunciou hoje a organização.

"O grande destaque é a secção dedicada à Shu Lea Cheang, um dos nomes mais relevantes no cinema queer atualmente, porque ela não apenas cruza uma série de disciplinas artísticas - trabalha desde instalação, performance, vídeo, cinema -, mas também, em termos teóricos, está muito atenta àquilo que se tem vindo a desenvolver em teoria queer, de género. Conseguimos reunir as condições para tê-la cá e também, a propósito da nova longa que estreou em Berlim, resolvemos fazer uma grande retrospetiva em torno do trabalho dela", disse à agência Lusa o diretor do festival, João Ferreira.

A 21.ª edição do Queer Lisboa vai decorrer de 15 a 23 de setembro no Cinema São Jorge, com atividades paralelas no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, contando com a estreia de "God's Own Country", de Francis Lee, na abertura, e com "Mãe Só Há Uma", de Anna Muylaert, no encerramento.