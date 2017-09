Actualidade

O Santander Totta aprovou hoje a compra da operação em Portugal do Banco Popular, na sequência do resgate do espanhol Banco Popular e aquisição pelo grupo Santander, segundo o comunicado enviado ao mercado.

"Na sequência da aquisição do Banco Popular Español pelo Banco Santander, no âmbito da medida de resolução aprovada pelo Mecanismo Único de Resolução (...), e no contexto da integração em Portugal do negócio do Grupo Banco Popular no Grupo Santander, foram hoje aprovadas" várias operações, disse o banco liderado por Vieira Monteiro em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A aquisição mais significativa aprovada em Conselho de Administração é a compra pelo Santander Totta de "100% do capital social do Banco Popular Portugal", não referindo o comunicado o preço a que se dará a transação.