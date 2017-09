Actualidade

A taxa de ocupação média, por quarto de hotel, no Algarve, durante o mês de agosto, foi de 93,9%, situando-se ao mesmo nível do ano anterior, segundo dados divulgados hoje.

De acordo com dados da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) foi o mercado britânico que registou a principal descida durante o mês de agosto (menos 16,3%), o que atribuem à desvalorização da libra em 15% no último ano.

Já o mercado nacional registou a maior subida (mais 10%), contrariando a tendência do último ano, seguido do alemão (mais 4,6%), havendo ainda a registar subidas nos mercados com menor expressão, designadamente, a Polónia, França Suécia, Bélgica, Dinamarca e Itália, lê-se no comunicado hoje divulgado.