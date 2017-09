Actualidade

Vinte trabalhos feitos com calcário e mármore portugueses, produzidos por nove arquitetos e designers nacionais e internacionais, vão estar em exposição no Museu do Design de Londres, anunciou hoje a organização experimentadesign.

Além de uma peça inédita do designer britânico Peter Saville, serão exibidas obras dos portugueses Eduardo Souto de Moura, Paulo David, Miguel Vieira Baptista e Jorge Silva, do atelier chileno Elemental, do inglês Jasper Morrison, do cipriota Michael Anastassiades e da dupla austríaca e americana Sagmeister & Walsh.

Segundo a experimentadesign, responsável pela curadoria e produção, este é o "resultado de um projecto que implicou cerca de dois anos, em que 24 arquitectos e designers foram convidados a explorar o potencial do mármore e calcário portugueses, a presença da pedra em espaços públicos e privados, fazendo uso da versatilidade do material em termos de sua cor e textura".