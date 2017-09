Actualidade

Procuradores brasileiros denunciaram hoje desvios e subornos ligados à eleição do Rio de Janeiro como anfitrião dos Jogos Olímpicos de 2016, acusando o Presidente do Comité Olímpico Brasileiro (COB) de participação neste esquema.

Numa conferência de imprensa, os promotores brasileiros disseram que Carlos Arthur Nuzman, presidente do COB, fez a vinculação de empresários, políticos e gerentes do Comité Olímpico Internacional (COI) no suposto esquema compra dos votos que ajudou a eleger a cidade brasileira como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

A procuradora Fabiana Schneider afirmou que Carlos Arthur Nuzman foi muito ativo na campanha em favor da eleição do Rio de Janeiro como sede dos Jogos e que era notório que "era um elemento central que ligava empresários e representantes do COI".