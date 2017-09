Actualidade

O escritor Dan Brown vai estar em Lisboa, no dia 15 de outubro, para apresentar o novo livro, "Origem", anunciou hoje a Bertrand, que confirmou também as presenças em Portugal de António Damásio, Pedro Siqueira e Ivan Jablonka.

O destaque da temporada literária do grupo BertrandCírculo vai para "Origem", que chega às livrarias portuguesas no dia 04 de outubro, no qual o leitor acompanha Robert Langdon, "numa viagem emocionante e viciante pela arte moderna e símbolos enigmáticos em busca da verdade, em várias cidades espanholas", de acordo com comunicado da editora.

Por seu lado, o neurocientista António Damásio vai lançar, no dia 31 de outubro, na escola a que deu nome, em Lisboa, o novo "A Estranha Ordem das Coisas", livro onde defende que "os sentimentos - de dor, sofrimento ou prazer antecipado - foram as forças motrizes primordiais do empreendimento cultural e os mecanismos que impulsionaram o intelecto humano na direção da cultura".