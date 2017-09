Actualidade

A estreia absoluta da futebolista Jassie Vasconcelos e a primeira chamada de Sarah da Cunha à seleção sénior são as novidades da convocatória de Portugal para o duplo encontro de preparação com a Finlândia.

A defesa Jassie Vasconcelos joga nas galesas do Cardiff City Ladies FC, enquanto a também defesa Sarah da Cunha atua nas francesas do Grenoble Foot 38.

O Sporting, com nove futebolistas, e o Sporting de Braga, com seis, dominam claramente as opções da seleção.