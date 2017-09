Coreia do Norte

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, insistiu hoje na necessidade de se encontrar uma saída política perante as ameaças nucleares da Coreia do Norte e advertiu para as "espantosas consequências" de potenciais ações militares.

Numa declaração à comunicação social, citada pela agência EFE, Guterres pediu que seja evitada uma escalada das tensões na península coreana e alertou para o risco de "erros de cálculo" no caso de prosseguir a "retórica de confronto".

"A solução deve ser política. A consequências potenciais de uma ação militar são demasiado espantosas", afirmou Guterres.