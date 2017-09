Actualidade

O presidente do PSD lamentou hoje que o Governo tenha quebrado a tradição de consenso entre as maiores forças políticas na indigitação da secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), demarcando-se deste processo.

Pedro Passos Coelho falava aos jornalistas em Lisboa, à entrada para a entrega do prémio Champalimaud Visão, cerimónia presidida pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

"O Governo optou por não ter o respaldo do maior partido da oposição [na escolha do secretário-geral do SIRP]. É a primeira vez que isso sucede, é mais uma tradição que se quebra. É lamentável que seja assim, mas é a escolha que o Governo fez", afirmou o presidente do PSD.