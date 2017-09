Actualidade

Investigadores portugueses estão a desenvolver uma vacina contra a gripe com uma proteção mais ampla e duradoura, ao abrigo de um projeto europeu financiado em cinco milhões de euros, informou hoje um dos envolvidos.

A vacina experimental, já testada com sucesso em ratos para determinadas estirpes do vírus, foi produzida por uma equipa de investigadores do Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (iBET).

O investigador do iBET António Roldão, um dos coordenadores no instituto do projeto europeu EDUFLUVAC, explicou à Lusa que a ideia é obter "uma vacina de ampla proteção contra o vírus da gripe", e, portanto, com "uma duração superior", de pelo menos cinco anos, que possa "ser útil para prevenir o impacto de uma pandemia", como a das gripes aviária (H5N1) e suína (H1N1).