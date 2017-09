Incêndios

Trezentos bombeiros combatiam às 19:45 de hoje um incêndio florestal na Covilhã, distrito de Castelo Branco, revela a página de internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Além dos 300 bombeiros, de acordo com a mesma informação, estão ainda no combate ao incêndio com duas frentes ativas seis meios aéreos e 82 meios terrestres.

Este fogo, que deflagrou às 15:45 na localidade de Barco, freguesia de Paul, está a exigir também a intervenção dos Grupos de Reforço para Incêndios Florestais de Portalegre, Guarda e Coimbra, além de um Grupo de Reforço de Ataque Ampliado.