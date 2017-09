Actualidade

A companhia aérea cabo-verdiana TACV anunciou hoje o cancelamento das suas ligações com Lisboa e Fortaleza e Recife, no Brasil, na quarta e quinta-feira devido à avaria do seu único avião a operar nas linhas internacionais.

Em comunicado, a TACV, que tinha já cancelado, durante o fim de semana, as ligações com Providence, nos Estados Unidos, deixando os passageiros retidos em Cabo Verde, informa que nos dias 6 e 7 de setembro não se realizarão os voos Praia/Lisboa/Praia, sendo que na quarta-feira será também cancelado o voo Praia/Recife/Fortaleza/Praia.

O cancelamento dos voos acontece "na sequência da avaria do B757-CBP, e dada a impossibilidade de encontrar um avião de substituição até a data", segundo comunicado da empresa.