Mundiall2018

A Arábia Saudita tornou-se hoje a sétima seleção a juntar-se à anfitriã Rússia no Mundial de futebol de 2018, ao vencer por 1-0 na receção ao Japão, na 10.ª e última jornada da terceira fase da zona asiática.

A formação saudita, vencedora com um tento de Fahad Al Muwallad (63 minutos), terminou o Grupo B, conquistado pelo Japão, no segundo posto, batendo pela diferença de golos (17-10 contra 16-11) a Austrália, que disputará um 'play-off' com a Síria.

A formação asiática (quinta presença e primeira desde 2006) junta-se na fase final a Brasil (21.ª - totalista), México (16.ª), Bélgica (13.ª), Coreia do Sul (10.ª), Japão (sexta), Irão (quinta) e à Rússia (11.ª, incluindo as sete da União Soviética).