Actualidade

A seleção portuguesa de sub-21 em futebol estreou-se hoje com uma vitória no grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2019 da categoria, ao vencer, em Chaves, o País de Gales por 2-0.

Dois golos na primeira parte, apontados por Ruben Neves, aos 25 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e por Gonçalo Guedes, aos 41, foram suficientes para o triunfo da equipa lusa.

Com esta vitória, Portugal ocupa o quinto posto com três pontos, mas tem apenas um jogo disputado, enquanto a Roménia, que empatou hoje 1-1 na receção à Suíça, comanda com sete pontos, em três jogos.