Actualidade

O Presidente da República condecorou hoje a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, com a Grã-Cruz do Infante Dom Henrique, distinguindo o seu mérito na liderança desta instituição considerada fundamental para a projeção externa de Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa procedeu a esta condecoração no encerramento da cerimónia de entrega do Prémio António Champalimaud de Visão, no valor de um milhão de euros, que este ano foi atribuído às instituições internacionais Sightsavers e CBM pelo trabalho contra a cegueira e doenças oculares em países mais pobres.

"O que conta é o reconhecimento objetivo do Presidente da República a quem pôs de pé e materializou uma instituição marcante para a nossa afirmação cá dentro e lá fora num domínio crucial para a humanidade neste desafiante século XXI. Esse mérito cívico deve ser sublinhado e traduz-se na projeção de Portugal no mundo, através de milhares de portugueses e não portugueses que investigam, aplicam e, sobretudo, beneficiam deste imenso esforço coletivo", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, justificando a condecoração à antiga ministra social-democrata.