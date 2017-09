Actualidade

O líder do PSD sugeriu hoje que talvez seja importante que o Presidente da República fale sobre anúncios feitos pelo Governo em vésperas de eleições autárquicas, acusando o executivo socialista de violar o seu dever de neutralidade.

Falando aos jornalistas na Fundação Champalimaud, em Lisboa, o presidente do PSD rejeitou que as dúvidas lançadas hoje pelos sociais-democratas sobre a utilização e destino dos donativos entregues pelos cidadãos às vítimas do incêndio de junho passado em Pedrogão Grande, distrito de Leiria, sejam encaradas como "guerrilha partidária" ou campanha antes das eleições autárquicas de 01 de outubro próximo.

"Face às notícias que têm vindo a público, o PSD decidiu solicitar um esclarecimento cabal por parte do Governo dessa situação, mas não vou repisar essa situação", começou por justificar Pedro Passos Coelho.