Actualidade

O presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou hoje para administrador da agência espacial americana (NASA) o congressista republicano Jim Bridenstine, conhecido por defender que as mudanças climáticas não são provocadas pelo homem.

Se vier a ser ratificado pelo Senado, o congressista do Oklahoma irá tornar-se no primeiro político eleito para um cargo público a dirigir a NASA, sucedendo a Charlie Bolden, que foi escolhido pelo ex-presidente Obama.

Ex-piloto de combate da Marinha dos Estados Unidos nos conflitos do Iraque e do Afeganistão, Jim Bridenstine foi eleito para o Congresso em 2012, depois de uma passagem como diretor executivo no Museu do Espaço e do Ar de Tulsa (Oklahoma).