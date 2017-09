Futebol

Estudo da consultora KPMG destaca qualidade de gestão de Benfica e FC Porto, sobretudo ao nível das transferências. Adrien não deve jogar até janeiro.

Depois do proveito, Benfica e FC Porto têm agora também a fama. Pelo menos a atribuída pelo Football Benchmark’s Player Trading Ranking.

A KPMG atualizou o seu relatório sobre os balanços contabilísticos dos clubes europeus, tendo em conta as épocas de 2014/15 e 2015/16.

Avaliados a compra e venda de jogadores, a amortização de capitais, os custos operacionais com ativos ou as desvalorizações, a consultora coloca as águias no topo da sua lista, com um saldo positivo de 65 milhões de euros.

Renato Sanches, Gaitán, enzo Pérez ou Markovic são alguns dos negócios que ainda foram tidos em conta nesta avaliação.

Os dragões surgem logo atrás dos rivais de Lisboa, com um balanço de 58,2 milhões de euros (muito por culpa das vendas de Jackson Martinez ou Alex Sandro).

O Schalke 04 fecha o pódio, num ranking onde o Monaco ‘ainda’ só ocupa o 5º lugar – é expectável que venha a ser o líder incontestado desta tabela.

O Sporting fecha o top-20, com 16,3 milhões de lucro, numa listagem que não conta com qualquer clube inglês. França (6), Itália (5) e Espanha (4) dominam no que toca a contas, apenas com Portugal (3) e Alemanha (2) a conseguirem intrometer-se.