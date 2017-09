Actualidade

Os três congressistas luso-americanos na Câmara dos Representantes, Jim Costa, Devin Nunes e David Valadão, apoiam uma nova lei para proteger os jovens indocumentados que chegaram aos EUA quando eram crianças.

"Durante anos, o Congresso falhou na reparação do nosso sistema de imigração. No entanto, tendo em conta o recente anúncio do Presidente, o Congresso tem agora de se unir nos próximos seis meses para alcançar uma solução legislativa", disse em comunicado o congressista republicano David Valadão.

Numa nota enviada à agência Lusa, Devin Nunes disse que "durante o mandato dos dois últimos Presidentes os líderes do governo falharam na resolução dos velhos desafios de imigração que o país enfrenta."