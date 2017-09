Actualidade

A criação de um Plano Marshall para responder aos desafios da segurança na região do Sahel e Saara foi defendida durante uma reunião de analistas do tema, na capital do Burkina Faso.

Aberto na terça-feira, na presença do antigo presidente ganês Jerry Rawlings, um colóquio reúne durante três dias centenas de cientistas, universitários e militares provenientes de uma dezena de países africanos e europeus para trocarem experiências e análises e identificarem "pistas" contra os atentados e a criminalidade transfronteiriça.

Destacando as "insuficiências" crónicas dos sistemas de defesa e segurança dos países da região, o coronel Denise Auguste Barry, diretor do Centro de Estudos Estratégicos em Defesa e Segurança do Burkina Faso, propôs, na abertura do colóquio, "a aplicação local de um 'Plano Marshal' ou de um programa especial de endividamento enquadrado para permitir que os Estados se equipem de forma apropriada para responder aos desafios de segurança".