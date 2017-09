Actualidade

O governador de Porto Rico preveniu na terça-feira que os efeitos do furacão Irma podem ser catastróficos, considerando-o ainda mais perigoso do que o Harvey, que devastou recentemente Houston, a capital do Estado do Texas.

Ricardo Rossello disse que "a perigosidade deste sistema" nunca tinha sido vista em Porto Rico.

O Irma "é muito mais perigoso do que o Harvey. Os resultados podem ser catastróficos e devastadores".