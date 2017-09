Actualidade

O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, ordenou, na terça-feira, a evacuação das ilhas do sul do arquipélago devido à aproximação de furacão Irma.

Segundo Minnis, a tempestade de categoria 5 representa uma ameaça para as ilhas de Mayaguana, Inagua, Crooked Island, Acklins, Long Cay e Ragged Island.

As pessoas que vivem nessas ilhas vão ser retiradas de avião na quarta-feira e deslocadas para Nassau, na ilha de New Providence. De acordo com o primeiro-ministro, esta será a maior evacuação por furacão na história das Bahamas.