Incêndios

O fogo que lavrava desde terça-feira no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, foi extinto esta madrugada, mantendo no terreno 314 operacionais, auxiliados por 93 veículos, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O incêndio que deflagrou às 15:45 na freguesia do Paul entrou em resolução às 03:58, estando os meios no terreno a realizar operações de rescaldo, de acordo com a ANPC que, no seu portal, indica que um fogo em resolução consiste num "incêndio extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio".

O combate a este fogo chegou a envolver seis meios aéreos, além da intervenção dos Grupos de Reforço para Incêndios Florestais de Portalegre, Guarda e Coimbra e de um Grupo de Reforço de Ataque Ampliado.