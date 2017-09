Actualidade

O forcado dos Amadores de Cuba, Pedro Primo, de 25 anos, morreu na terça-feira, numa unidade hospitalar em Lisboa, na sequência de uma colhida provocada por um touro, disse hoje à agência Lusa fonte do grupo.

O jovem forcado, que se despedia das arenas no sábado, em Cuba (Beja), no decorrer de uma corrida de touros à portuguesa, foi ferido com gravidade por um touro pertencente à ganadaria de Jorge de Carvalho, quando efetuava uma pega de caras.

Pedro Primo foi transportado para o Hospital de Beja e, posteriormente, transferido para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde veio a falecer.