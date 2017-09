Actualidade

A polícia brasileira informou hoje que encontrou o equivalente a mais de 13,7 milhões de euros num apartamento, alegdamente usado pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima, em Salvador, a maior apreensão em dinheiro vivo no Brasil.

Este político, que foi ministro do Governo do Presidente Michel Temer, com quem mantém uma amizade antiga, é acusado de tentativa de obstrução à Justiça em investigações de supostos desvios de dinheiro público, e encontra-se atualmente em prisão domiciliária.

No final da contagem do dinheiro, a polícia do país sul-americano anunciou que as malas e caixas encontradas no apartamento continham mais de 42,6 milhões de reais (cerca de 11,4 milhões de euros) e outros 2,7 milhões de dólares americanos (2,3 milhões de euros).