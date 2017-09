Coreia do Norte

O Governo japonês aumentou hoje para 160 mil toneladas a estimativa da potência do último teste nuclear da Coreia do Norte, o que representa mais do dobro do valor anterior e o número mais elevado a nível internacional.

"A Organização do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBTO, na sigla em inglês) determinou que este teste gerou um sismo de 6,1 graus de magnitude. Com base nisso pode calcular-se que a potência do teste nuclear foi de cerca de 160 mil toneladas", explicou o ministro da Defesa, Itsunori Onodera, sobre a explosão nuclear realizada pela Coreia do Norte, no domingo.

Inicialmente, a estimativa japonesa apontava para uma força de detonação de cerca de 70 mil toneladas. A revisão, de acordo com a atualização das análises sobre a magnitude da atividade sísmica observada durante a detonação, indica uma potência mais de dez vezes superior à da bomba atómica norte-americana "Little Boy" que destruiu a cidade japonesa de Hiroshima em agosto de 1945.