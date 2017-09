Actualidade

O Presidente da Coreia do Sul advertiu hoje que se o regime de Pyongyang não puser fim às contínuas provocações pode gerar-se uma "situação imprevisível".

"Se a Coreia do Norte não cessar as suas provocações podemos depararmo-nos com uma situação imprevisível", alertou Moon Jae-in, citado pelos meios de comunicação locais, antes de uma reunião com o Presidente russo, Vladimir Putin, durante o Fórum Económico do Oriente, que decorre em Vladivostok, na Rússia.

Moon sublinhou que as contínuas provocações norte-coreanas "agravam muito" a situação, não só na península coreana, como no nordeste da Ásia em geral.