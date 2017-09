Actualidade

As autoridades portuguesas estão a acompanhar pelos canais diplomáticos e a avaliar as implicações da decisão dos Estados Unidos de acabar com o programa que protege 800 mil jovens indocumentados que chegaram ao país quando eram crianças.

Em declarações à agência Lusa, o secretário de Estado das Comunidades, José Luis Carneiro, afirmou que Portugal está a "acompanhar a situação" e que o embaixador português está a "procurar perceber quais são as implicações que esta lei terá e os contornos do anúncio que foi feito".

O governante sublinhou, quanto a esta matéria, que este tipo de decisão abrange várias comunidades estrangeiras e que as alterações às leis de imigração estão a acontecer por vários locais, não só os Estados Unidos, dando como exemplo a França.