Actualidade

Os nove sindicatos representativos dos funcionários da PT Portugal e a Comissão de Trabalhadores reúnem-se na quinta-feira com os secretários de Estado do Emprego e das Infraestruturas para exigir a resolução dos seus problemas laborais.

O encontro com Miguel Cabrita, em representação do Ministério do Trabalho, e Guilherme W. d'Oliveira Martins, do Ministério do Planeamento e Infraestruturas, decorrerá após a reunião a realizar hoje pelas 11:00 entre as mesmas estruturas representativas dos trabalhadores e a nova presidente da empresa, Cláudia Goya.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom (STPT) - uma das estruturas presentes no encontro - lamentou que dada a "importância" do assunto, a reunião não seja realizada com a presença do primeiro-ministro ou o ministro do Trabalho, como tinham reclamado.