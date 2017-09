Actualidade

O músico Salvador Sobral anunciou que vai fazer uma pausa temporária na carreira musical por motivos de saúde, mas realçou que vai manter o concerto previsto para esta sexta-feira, no Festival Internacional de Cultura de Cascais.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Salvador Sobral afirmou que "já não é segredo para ninguém" que o seu estado de saúde é "frágil", tendo levado ao cancelamento de vários concertos na semana passada.

"Chegou infelizmente a altura de entregar, digamos, o meu corpo à ciência e consequentemente ausentar-me de concertos e de música no geral, sair deste mundo dos civis e ir para um outro onde certamente este problema será resolvido. Infelizmente, não sei quanto tempo pode demorar, mas estarei com força e queria-vos agradecer todo o apoio que me deram até agora", afirmou o músico, que apelou para que a sua privacidade e a dos seus próximos fosse respeitada.