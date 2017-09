Actualidade

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou hoje que neste ano letivo, que arranca na sexta-feira, haverá mais "1.500 assistentes operacionais", ou seja, auxiliares, nas escolas do país.

Segundo o ministro, a publicação da portaria dos rácios que prevê estes 1.500 assistentes operacionais "está para breve".

Tiago Brandão Rodrigues anunciou também que, "no ano letivo 2018/2019, haverá mais 500 assistentes operacionais", sendo intenção do Governo que haja "um destes profissionais por cada sala do pré-escolar".