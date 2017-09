Actualidade

O Tribunal de Setúbal condenou hoje a seis meses de prisão, com pena suspensa, o jovem suspeito de ter empurrado um amigo pelas escadas rolantes de um centro comercial, que acabou por morrer na sequência da queda.

O arguido, que foi acusado de homicídio negligente, terá de pagar uma indemnização de 67.500 euros aos familiares da vítima, na altura com 17 anos, que não sobreviveu aos ferimentos provocados pela queda de 12 metros de altura.

O tribunal deu como provado que os empurrões que o arguido deu ao amigo, que descia as escadas rolantes do centro comercial Alegro, em Setúbal, sentado no corrimão, contribuíram para a queda que resultou na morte do jovem.