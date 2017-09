Brexit

Londres vai suspender a liberdade de circulação de cidadãos europeus após o 'Brexit' e introduzir restrições à entrada de todos os trabalhadores da UE que não sejam altamente qualificados, segundo um documento publicado hoje pelo The Guardian.

O projeto revela planos para tornar muito mais difícil aos trabalhadores europeus pouco qualificados estabelecer-se no Reino Unido, consagra a prioridade aos trabalhadores britânicos nas contratações e propõe que a imigração deve ser avaliada do ponto de vista não do benefício para os imigrantes, mas em que medida melhora a situação dos residentes no país.

O documento de 82 páginas do Ministério do Interior, marcado como "sensível" e datado de agosto de 2017, não está finalizado e não foi aprovado pelo Conselho de Ministros. Se vier a ser adotado, tem ainda de ser discutido no parlamento e nas negociações com a UE, o que pode implicar alterações.