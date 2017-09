Actualidade

A companhia aérea cabo-verdiana TACV anunciou hoje o cancelamento de todas as ligações internacionais até 11 de setembro por não ter conseguido encontrar um aparelho para substituir o seu único Boieng 757, que se encontra avariado.

"Na impossibilidade de encontrar motor para substituição no Boeing 757 e de encontrar avião [...], a TACV informa que os voos programados para o período de 06 a 11 de Setembro estão cancelados por falta de equipamento", informou hoje a empresa, em comunicado.

Na terça-feira, a companhia tinha anunciado o cancelamento das ligações de hoje e quinta-feira para Lisboa, em Portugal, e Fortaleza e Recife, no Brasil, depois de durante o fim de semana terem já sido canceladas as ligações com Providence, nos Estados Unidos.