O Brasil registou uma inflação de 1,62%, nos oito primeiros meses do ano, a menor taxa desde 1994, quando o país lançou o plano real, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo informações do órgão oficial de estatística do país sul-americano, em agosto a inflação no subiu 0,19%, enquanto nos 12 últimos meses a alta dos preços desacelerou para 2,46%, resultado inferior aos 2,71% registados nos 12 meses imediatamente anteriores.

A taxa em 12 meses da inflação brasileira já está abaixo do piso da meta estabelecida pelo Governo para 2017, que neste ano é de 4,5% com tolerância de 1,5 pontos percentuais para baixo ou para cima.