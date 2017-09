Actualidade

O vice-presidente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila, afirmou hoje à agência Lusa que é um "sinal positivo" a perspetiva do 'rating' atribuída à região, que permite "consolidar esta trajetória de retoma do crescimento económico".

"É um sinal positivo, de satisfação, não de euforia porque já era esperado, e que, essencialmente, permite consolidar esta trajetória de retoma de crescimento económico e estabilidade financeira que a região tem vindo a registar e que agora tem este reconhecimento adicional por parte da agência de 'rating', mas que esperamos que tenha continuidade na melhoria ainda superior dos níveis de notação da região", referiu.

A agência de notação financeira Moody's melhorou a perspetiva do 'rating' atribuído às regiões autónomas da Madeira e dos Açores de estável para positiva.