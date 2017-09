Actualidade

Uma nova edição da obra da professora e investigadora Maria Helena da Rocha Pereira, na área de estudos de História da Cultura Clássica, com teorias e descobertas recentes, foi publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian, foi hoje anunciado.

De acordo com a Fundação Gulbenkian, trata-se do primeiro volume da 12.ª edição, revista e atualizada em relação à anterior, "na sequência do aparecimento de novas teorias e descobertas arqueológicas e epigráficas que, em muitos casos, alteraram profundamente o que se tinha por dados adquiridos", segundo indicações da autora.

Licenciada e doutorada pela Universidade de Coimbra, Maria Helena da Rocha Pereira, falecida a 10 de abril de 2017, tornou-se uma figura cimeira dos Estudos Clássicos, com um vasto reconhecimento internacional pelo trabalho que desenvolveu neste domínio científico, recorda a Gulbenkian.