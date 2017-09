Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, considerou hoje que o Governo perdeu tempo em relação à questão da descentralização de competências a atribuir aos municípios, lamentando que se inicie um novo ciclo autárquico sem novas competências formais atribuídas.

"Infelizmente em quase metade da Legislatura o Governo perdeu demasiado tempo e com isso não permitiu que pudéssemos chegar ao fim deste ciclo autárquico com um projeto de descentralização mais efetivo a funcionar", apontou.

No final de um almoço que decorreu no concelho da Mêda, Passos Coelho sublinhou que "seria bom" que o novo ciclo autárquico pudesse ter início com a atribuição de mais competências formais aos municípios, desde que a reforma nesta matéria seja séria.