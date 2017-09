Macau/Tufão

O chefe do Governo de Macau disse hoje que o executivo não estava preparado para enfrentar um desastre da dimensão do tufão Hato, o pior dos últimos 53 anos a atingir Macau, há exatamente duas semanas.

"Sem qualquer desastre, sem qualquer acontecimento, todos nós ficámos muito relaxados, sem aquela cautela, aquela precaução, para qualquer incidente, mas agora, com esta catástrofe, eu como chefe do executivo e a minha equipa toda, posso considerar que prestámos o nosso melhor e [que] vamos considerar dar o nosso melhor para auxiliar a população", disse Chui Sai On.

"O mais importante é nós conseguirmos verificar uma alta qualidade cívica da população. A população esteve muito unida, foi muito coesa, em recuperar a estabilidade e a ordem da sociedade", acrescentou, durante uma intervenção numa conferência de imprensa da Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu Acompanhamento e Aperfeiçoamento, à qual preside.